Haberler

Fransa, savaş başlığısız M51.3 füzesini nükleer denizaltıdan ateşledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Savunma Bakanlığı, M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışının Bretonya açıklarındaki nükleer denizaltı Le Vigilant'tan yapıldığını duyurdu. Savaş başlığı taşımayan füze Kuzey Atlantik'e düştü, testi Macron savaş gemisinden izledi.

Fransa Savunma Bakanlığı, nükleer kapasiteli yeni M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışının nükleer enerjili bir denizaltıdan gerçekleştirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş başlığı içermeyen füze testini savaş gemisinden izledi.

Fransa, savaş başlığı olmayan yeni nükleer kapasiteli füzesini test etti. Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, nükleer kapasiteli yeni M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışının Bretonya açıklarındaki nükleer enerjili Le Vigilant denizaltısından gerçekleştirildiği ifade edildi. Fırlatmada savaş başlığı bulunmadığı aktarıldı. Fransa'nın M51 füzesinin yeni bir versiyonu olan füzenin Kuzey Atlantik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un füze denemesini bir Fransız savaş gemisinden izlediğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yıkamacılar'a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında

"Yıkamacıları" yıkan operasyon! Evleri basıp onlarca kişiyi aldılar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir

Özel'den “Her şeyine kefilim” dediği isim için çok ağır sözler
3 yıl önce 'kalp krizi' denilip dosyası kapatılmıştı! Mihriban Yılmaz cinayetindeki mesajlar Naile Büşra Sarıgül davasını yeniden açtı

Raporda kalp krizi yazıyordu! Mesajlar her şeyi değiştirdi
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?

Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı