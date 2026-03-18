Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Yeni uçak gemimiz 'France Libre' (Özgür Fransa) adını taşıyacak"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charles de Gaulle'ün yerini alacak yeni nesil nükleer uçak gemisinin adını "France Libre" (Özgür Fransa) olarak açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Loire-Atlantique'deki Naval Group Nantes-Indret sahasını, Charles de Gaulle'ün yerini alacak yeni nesil nükleer uçak gemisinin yapım sürecindeki son durumu görmek ve geminin adını kamuoyuna duyurmak amacıyla ziyaret etti.

Macron, yaptığı konuşmada, yeni uçak gemisinin adının "France Libre" (Özgür Fransa) olacağını açıklayarak, projeyi Fransa'nın bağımsızlığı, deniz gücü ve savunma sanayii açısından stratejik bir adım olarak tanımladı. Mevcut Charles de Gaulle uçak gemisinin görevine de değinen Macron, bu tür platformların Fransa'nın çıkarlarını savunma ve ortaklarını koruma iradesini gösterdiğini söyledi.

Macron, konuşmasında denizlerin ve okyanusların çağdaş çatışmaların başlıca alanlarından biri haline geldiğini söyledi. Fransa'nın bu ortamda güçlü ve hazır olması gerektiğini belirtti. Macron, Fransa'nın kıyılarından binlerce kilometre uzakta aynı anda hava, deniz ve komuta gücü kullanabilen az sayıdaki ülkeden biri olduğunu aktararak, bu kapasitenin korunmasının ülkenin geleceği açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Macron, yeni uçak gemisini, yalnızca donanmanın yeni unsuru değil, devletin uzun vadeli askeri ve sanayi kapasitesinin parçası olarak tanımladı.

Macron, yeni uçak gemisine verilen "France Libre" adını, General Charles de Gaulle'ün tarihi mirası ve Fransa'nın bağımsızlık anlayışıyla ilişkilendirdi. Her kuşağın kendi dönemini anlatan bir isme ihtiyaç duyduğunu belirten Macron, bu tercihle Fransa'nın direniş ruhuna ve özgür kalma iradesine gönderme yapıldığını ifade etti.

Macron, "Fransız ruhu bir direniş ruhudur" diyerek, bu ismin yalnızca tarihi bir anlam taşımadığını, aynı zamanda Fransa'nın bağımsız hareket etme kararlılığını da yansıttığını söyledi. Macron, "Özgür kalma iradesi, ne pahasına olursa olsun bağımsızlık iradesidir; tam ve kısıtsız hareket serbestisidir" ifadelerini kullandı. Macron, "Özgür kalmak için korkulan olmalıyız. Korkulan olmak için güçlü olmalıyız" dedi.

France Libre

France Libre uçak gemisi 310 metre uzunluğunda ve yaklaşık 80 bin ton deplasmana sahip olacak. Gemi, iki nükleer reaktörle çalışacak. Geminin 2036'da deniz denemelerine başlaması, 2038'de ise 2001'den bu yana görev yapan Charles de Gaulle'ün yerini alması öngörülüyor. Tamamlandığında Avrupa'da şimdiye kadar inşa edilen en büyük savaş gemisi olacak.

Yeni geminin yaklaşık 2 bin personelle görev yapması bekleniyor. Platformun savaş uçakları, erken ihbar unsurları, helikopterler ve insansız sistemlerle birlikte yaklaşık 40 hava unsuruna kadar görev yapabilecek bir yapıyla hazırlandığı belirtiliyor. Genişliğinin yaklaşık 90 metreye, uçuş güvertesinin ise yaklaşık 17 bin metrekareye ulaşması planlanıyor. Maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olacak gemi projesinde, 800'den fazla şirket görev alacak. - NANTES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı