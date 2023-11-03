Fransa'da Siyonizm Karşıtlığına Yaptırımlar Getiren Tasarı Hazırlandı

Fransa'da Cumhuriyetçi Partiden Stephane Le Rudulier'in öncülüğünde 16 senatör, "Siyonizm karşıtlığının suç sayılması" için tasarı hazırladı.

Senatoya sunulan tasarıda İsrail devletinin varlığını sorgulamanın 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

İsrail'e hakaret edenlere ise 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verilmesi istenen tasarıda, İsrail devletine karşı nefret ve şiddeti kışkırtmaya ise 5 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası talep ediliyor.

Le Rudulier, tasarıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, ülkesinde Filistin'e destek gösterilerinde İsrail bayraklarının yakıldığını belirterek çatışmaların Fransa'ya sıçraması ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.

Fransa Ulusal Meclisinin 2019'da Yahudi karşıtlığını siyonizm karşıtlığıyla eş sayan tasarıyı onaylaması tartışma yaratmıştı.

Fransa'da meclisin antisiyonizmi (siyonizm karşıtlığı) antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) ile eş değer sayan ve herhangi bir yaptırımı olmayan yasa tasarısını onaylamasının ardından çok sayıda bilim insanı ve akademisyen bu iki kavramın bağdaştırılamayacağını vurgulamıştı. Bu kişiler antisemitizmle mücadelenin önemine vurgu yaparken siyonizm karşıtlığının ise meşru olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Fransa, İsrail ve birçok ülkede görev yapan 127 Yahudi akademisyen, Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, antisemitizmle mücadelenin önemli olduğunu ancak siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısına karşı çıktıklarını belirtmişti.

Akademisyenler, siyonizm karşıtlığının ise meşru olduğunun altını çizmişti. Siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmin aynı şey olmadığına vurgu yapan akademisyenler, bir devleti eleştirmenin "siyonizm karşıtlığı" anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

Dünyanın birçok yerindeki antisiyonist Yahudiler de Fransız meclisinin bu adımına itiraz etmişti.