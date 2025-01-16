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Fransa'da Güvenoyu Önergesi Reddi: Hükümet Krizi Büyüyor

Fransa'da Güvenoyu Önergesi Reddi: Hükümet Krizi Büyüyor
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Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada, Başbakan François Bayrou hükümetine karşı sunulan güvenoyu önergesi, 288 oy hedefinin altında kalarak 131 oyla reddedildi. Oylamaya katılan Sosyalist Parti, önergeye destek vermeme kararı alarak muhalefet cephesinde bir çatlak yarattı.

Fransa'da François Bayrou hükümetine karşı sunulan güvenoyu önergesi, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada gerekli olan 288 oya ulaşılamaması nedeniyle reddedildi.

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun hükümetine karşı sunulan güvenoyu önergesi, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile reddedildi. Önerge, yalnızca 131 milletvekilinin desteğini alırken, kabul edilmesi için gereken 288 oya ulaşamadı.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (La France Insoumise) tarafından sunulan önergeye, komünist ve çevreci milletvekilleri tarafından desteklenirken, Sosyalist Parti (Parti Socialiste) oylamaya saatler kala önergeye destek vermeme kararı aldı. Sosyalist Parti'nin kararı, partiyi Yeni Halk Cephesi'ndeki diğer sol gruplardan ayırırken, hükümete karşı oluşturulan muhalefet cephesinde bir çatlak oluşturdu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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