Fransa'da Gönüllü Askerlik Hizmeti Başlatılıyor

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gönüllülük esasına dayalı yeni bir askerlik hizmeti uygulamasının 2026 yazından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Alpleri'ndeki Varces Askeri Üssü'nde yaptığı konuşmada, yeni askerlik uygulamasının gelecek yazdan itibaren yürürlüğe konacağını bildirdi. Macron, bu uygulamanın askeri nitelikte ve gönüllülük esasına dayalı olacağını belirterek, "Askerlik hizmetlerinin temeli 18-19 yaşlarındaki gençler tarafından inşa edilecek" dedi.

Yeni uygulamayla bir ayı ön eğitim olmak üzere 18-19 yaşındaki kadın ve erkeklere 10 ay gönüllü askerlik hizmeti getirileceğini kaydeden Macron, askerlik hizmetine dahil edilen gençlerin sadece Fransız topraklarında ve ülke savunması için hizmet vereceğini ifade etti.

Macron, gençlerin hangi koşullarda gönüllü olabileceğine ilişkin detayların Ocak 2026'da belirleneceğini söyleyerek, bu gönüllüler arasından motivasyonu en yüksek ve ordunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olanların ulusal orduya dahil edileceğini aktardı.