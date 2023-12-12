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Fransa'da göçmenlik yasa tasarısı reddedildi, İçişleri Bakanı istifa edebilir

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından sunulan göçmenlik yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylama sonucunda reddedildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başarısızlık sonrası istifa edebileceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından dün parlamentoya sunulan, göçmenlere yönelik sert yaptırımları içeren yasa tasarısı, yapılan oylama sonucunda reddedildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, oylama sonrası yaptığı açıklamada başarısız olunduğunu ve istifa edebileceğini söyledi.

Fransa Parlamentosu'nda dün Hükümet tarafından oylamaya sunulan göçmenlik yasa tasarısı, muhalefet partileri tarafından reddedildi. İçişleri Bakanı Darmanin, oylama öncesinde göç yasa tasarısı ile ilgili olarak, "Göçmenlik Yasa Tasarısı, prosedürlerde tarihi bir sadeleştirme sağlayarak, menşe ülkelerine geri gönderilmeleri gereken yabancı uyrukluların bunu daha hızlı bir şekilde yapabilmelerine olanak tanıyor. Sunduğum göçmenlik yasa tasarısı daha önce hiç alınmamış çok sert tedbirler içeriyor: her yıl 4 bin yabancı suçlunun daha geldikleri ülkelere geri gönderilmesini mümkün kılıyor" ifadelerini kullandı. Darmanin, ret kararının alınmasıyla Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, başarısız olunduğunu ve istifa edebileceğini söyledi. Darmanin ayrıca, "Fransızları korumak için zaman harcadığımız için üzgünüm" dedi.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN GÖÇMENLİK YASASINA SERT TEPKİLER

Ulusal Birlik Partisi Başkanı Jordan Bardella, reddedilen göçmenlik yasa tasarısı ile ilgili olarak, "Gerald Darmanin eylemsizlik, ihmal ve çarpıtmadan suçludur. Tasarısı, kontrolü yeniden ele almak için geniş kapsamlı hiçbir tedbir içermiyor. İşleyen bir demokraside istifa etmesi gerekirdi. Macron şimdi göç konusunda bir referandum düzenlemelidir" ifadelerini kullandı. Sosyalist Parti Milletvekili Oliver Faure, ise yasa tasarısıyla ilgili  "Reddetme önergesi kabul edildi. Darmanin reddedildi. Sonuç çıkarması gerekiyor. Cumhuriyetçi ilkelere uygun bir İç Tüzük üzerinde çalışma zamanı. Yabancılar şüpheli olarak gösterilemez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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