Fransa'da emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkarılması hedefleniyor

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa'da en tartışmalı konuların başında gelen emeklilik yasası hakkında yaptığı açıklamada, kademeli olarak yükselecek olan yasal emeklilik yaşının 2030 yılında 64'e çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa'da en tartışmalı konuların başında gelen emeklilik yasası hakkında yaptığı açıklamada, kademeli olarak yükselecek olan yasal emeklilik yaşının 2030 yılında 64'e çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Fransa'da en tartışmalı konuların başında gelen emeklilik yasası hakkında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne açıklamalarda bulundu. Borne, "Emeklilik sistemimizi değiştirmenin Fransızlar arasında soru işaretleri ve korkular uyandırdığının farkındayım" ifadelerini kullanarak, hükümetin Fransızları reformun gerekli olduğuna ikna etmeye çalışacağını belirtti. Borne, "Bugün emeklilik sistemimizi dengeleyecek bir proje sunuyoruz, adil bir proje. Gerçeklerle yüzleşmeli ve sosyal modelimizi korumak için çözümler bulmalıyız" ifadelerini kullanarak, Fransa'nın Avrupa'daki komşularının da son yıllarda emeklilik yaşını yükselttiklerini vurguladı.

Emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Tartışmalı yasaya göre, Fransa'da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Sendikalar bir araya geliyor

Fransa'nın önde gelen sendikalarının başkanları, söz konusu yasaya protestolar ve grevlerle karşılık verilmesini görüşmek üzere bir araya gelecek. Odoxa tarafından yapılan bir ankete göre ise, her 5 Fransız'dan 4'ü söz konusu yasaya karşı çıkıyor.

Emeklilikte reformu Macron'un planları arasında uzun süredir var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de reformist gündeminin temel dayanaklarından olan emeklilik sistemini elden geçirme planı, Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de rafa kaldırılmıştı. Macron ve Borne'nin emeklilik yasasını mutlak çoğunluğa sahip olmadıkları parlamentoda kabul ettirmeleri gerekecek.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne (OECD) göre, Fransa, sanayileşmiş ülkeler arasında dünyadaki en düşük emeklilik yaşlarından birine sahip, emekli maaşlarına diğer birçok ülkeden daha fazla harcama yapıyor ve ekonomik harcamaların yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor. - PARİS