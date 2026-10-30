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Fransa'da 31 Ekim protestolarına 70 bin polis ve jandarma seferber edilecek

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 31 Ekim Cumartesi'nin kamu düzeni için "çok yüksek riskli" göründüğünü ve ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirileceğini açıkladı. Ülkede hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı protestolar düzenlenecek.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 31 Ekim Cumartesi gününün kamu düzeni açısından "çok yüksek riskli" bir gün gibi göründüğünü ve ülkeyi korumak için bu cumartesi de sokaklarda 70 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceğini duyurdu.

Fransa'da çeşitli gruplar hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı yarın yeni bir protesto dalgasına hazırlanıyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada protestoların şiddet olaylarına dönüşebileceği endişesine işaret ederken, "31 Ekim günü, kamu düzeninin bozulması açısından çok yüksek bir risk taşıyor. Fransa genelinde yaklaşık 70 bin polis memuru ve jandarma görevlendirilecek. Bu sayı 1 hafta önce seferber edilen sayıyla aynı" ifadelerini kullandı. Nunez, geçtiğimiz hafta yağmaya karşı dükkanları korumak için uygulamaya konulan güvenlik önlemlerinin güçlendirileceğini belirtti. Nunez, gösterilere izin verileceğini ancak, "kamu düzeninin bozulma riski bulunan şehir merkezlerinde" gösteri yapılamayacağını vurguladı. "Hiçbir aşırılığa müsamaha göstermeyeceğiz" diyen Nunez, son derece kararlı bir şekilde müdahalede bulunacaklarını dile getirdi. Nunez ayrıca sosyal medyada radikal sol gruplar ve bazı radikalleşmiş Sarı Yelekliler aktivistleri tarafından yarın akşam Cadılar Bayramı kutlamaları için "devrim" yönünde çağrılar yapıldığının tespit edildiğini belirterek, "Bu tür toplanmalar yasaklanacak" dedi. Nunez ayrıca göstericileri Cadılar Bayramı'nı kamusal alanlarda huzursuzluk çıkarmak amacıyla "yüzlerini gizlemek için meşru bir neden" olarak kullanmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen gösteriler büyük ölçüde barışçıl geçse de yer yer çatışma ve yağma olayları yaşanmıştı. Hükümet pazartesi günü, üniversiteye giriş platformunun değiştirilmesi ve okul tadilatları için kredi sağlanması da dahil olmak üzere öğrenci protestocuların taleplerini karşılamayı amaçlayan bir dizi önlem açıklamıştı. Ancak öğrenciler, önerilerin yeterli olmadığını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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