Fransa Dışişleri Bakanlığı, savcılıktan İsrail'in Fransız aktivistlere uyguladığı kötü muameleyi soruşturmasını istedi

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Gazze'ye yardım götüren filoda alıkonulan Fransız vatandaşlarına kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle savcılıktan soruşturma başlatılmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Küresel Sumud Filosunda İsrail tarafından alıkonulan Fransız vatandaşlarına uyguladığı kötü muameleyle ilgili savcılıktan soruşturma başlatmasını istediğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna müdahale ederek alıkoyduğu Fransız vatandaşlarına uyguladığı muameleye yönelik açıklamalarda bulundu. Barrot, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, darp ve aşağılama olaylarının tümünün muhtemelen suç teşkil ettiğini düşünüyorum ve dün konuyu savcılığa taşımaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin avukatlarından Fransız hükümetine tepki

Fransız aktivistlerin avukatları ise müvekkillerinin maruz kaldığı şiddet, aşağılama, tecavüz ve işkence eylemleriyle ilgili ayrı bir şikayette bulunacaklarını söyledi.

Bakanlıktan gelen görüşme davetini reddededen avukatlar yaptıkları açıklamada, "Bakanın açıklamaları, Fransız hükümetinin soykırımın başlangıcından beri İsrail devletini desteklediğini unutturmayacak" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Küresel Sumud Filosundan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla teknelerde yola çıktıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı, bazılarının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve en az 15'inin tecavüz de dahil olmak üzere cinsel saldırıya uğradığı ifade edilmişti. Aktivistler daha sonra serbest bırakılarak ülkelerine dönmüştü. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
