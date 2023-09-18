Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Eskişehir'i Ziyaret Etti

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Meclis Başkanı Hilime Arslaner ile beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Frankfurt arasındaki kardeş şehir ilişkisi ve iş birlikleri değerlendirildi.

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Meclis Başkanı Hilime Arslaner ile beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

8 ayrı ülkenin 9 kenti ile kardeş şehir ilişkisi kuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında kardeş şehir protokolü imzaladığı Almanya'nın Frankfurt şehri ile yakın temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Meclis Başkanı Hilime Arslaner, başkan yardımcıları ile beraberindeki heyet çeşitli ziyaretler ve kardeş şehir ilişkisinin 10. yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmalar ve iş birliklerini değerlendirmek üzere Eskişehir'e geldi. Başkan Mike Josef ve beraberindeki heyet ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Eskişehir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Josef, "Mayıs 2023'te göreve başladım. Görev süremin başında sayısız davet aldım. Türk partner şehrimizden davet almak beni özellikle memnun etti. Bunun için size yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Frankfurt'tan gelen bir heyetle burada bulunmak, sizi ve güzel şehrinizi tanımak benim için büyük bir onur ve mutluluktur. Frankfurt Belediye Başkanı olarak ziyaret ettiğim ilk kardeş şehir Eskişehir." dedi. Başkan Büyükerşen de Frankfurt ile 10 yıldır çok değerli iş birlikleri ve ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Kardeşliğimizin 10. yılının onuruna Frankfurt Meydanı'nı sizlerle birlikte açacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlişkilerimiz daha da güçlenerek devam edecektir" diye konuştu.

Görüş alışverişi sonrası Büyükerşen ve Josef karşılıklı hediye takdimi yaparken, Büyükerşen ayrıca Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner'e Türk kadınının başarısını temsilen nazar boncuğu hediye etti.

Ziyaret, çektirilen fotoğrafla tamamlandı. Heyet, Eskişehir'de inceleme gezileri gerçekleştirecek.