Haberler

Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Türkmenistan'daki Barış Zirvesi'ne damga vuracak bir iddia ortaya atıldı. Pakistan Başbakanı Şerif'in Putin ile görüşmek için 40 dakika beklediğini ancak gelmediğini, ardından Erdoğan'ın Rusya lideri ile olan görüşmesine izinsiz bir şekilde katıldığı öne sürüldü. Erdoğan'la Putin'in yan yana oturduğu, Şerif'in ise ayrı olduğu fotoğraf karesi iddiaları güçlendirdi.

  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile bir görüşmede yer aldı.
  • Görüşmede Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov aynı koltukta yan yana otururken, Şerif tekli bir koltukta yalnız oturdu.
  • Rusya merkezli RT, Şerif'in Putin ile görüşmek için 40 dakika beklediğini ancak Putin gelmeyince Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov arasındaki görüşmeye izinsiz katıldığını iddia etti.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Forum marjındaki temaslarına devam etti.

ERDOĞAN VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİNDE "ŞERİF" KRİZİ

O görüşmelerden birisi de Rusya, Pakistan ve Türkmenistan liderleriyle yapılan mini zirve oturdu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çekilen fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

ŞERİF KOLTUKTA YALNIZ OTURDU

Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov'un aynı koltukta yan yana oturduğu, Şerif'in ise tekli koltukta yalnız oturduğu görüldü. Liderlerin neden bu şekilde oturduğu merak edilirken, Rus basınından zirveye damga vuracak bir iddia geldi.

PUTİN GELMEYİNCE GÖRÜŞMEYE İZİNSİZ KATILMIŞ

Rusya merkezli RT, Pakistan Başbakanı Şerif'in Putin ile görüşmek için 40 dakika beklediğini ancak gelmediğini yazdı. Bunun üzerine Şerif'in Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov arasındaki görüşmeye izinsiz katıldığı iddia edildi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıtalipkabaoglu:

koltuk 3 kişi alıyor ne yapacaktı kucaklarınamı oturacaktı ne saçma bir haber

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bunu yazmak için girdim gerek kalmamış yazmışsınız. Ama bende ekleme yapayım Putin'le yan yana poz verirken Rusya Türk ticaret gemisini vurdu bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

yanıt21
yanıt2
Haber YorumlarıF. Güler:

??????

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıFatih Yılmaz:

ben yazacaktım aynısını sen yazmışsın sen yaşa ??????

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıgumusss390:

çok güldüm haklısın

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımurat ozan:

3 lu koltuga 4 lider neden otursun?

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis Abdullah:

Gerçekten yaptınız haber haber değil...kimin kucağına oturacak...koltuk üç kişilik... Hani akıl

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Güzel:

bağlar güçlü küsecek bir duruma düşmezler akılları başlarında liderler..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Sen öyle san

yanıt1
yanıt4

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title