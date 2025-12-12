Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Forum marjındaki temaslarına devam etti.

ERDOĞAN VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİNDE "ŞERİF" KRİZİ

O görüşmelerden birisi de Rusya, Pakistan ve Türkmenistan liderleriyle yapılan mini zirve oturdu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çekilen fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

ŞERİF KOLTUKTA YALNIZ OTURDU

Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov'un aynı koltukta yan yana oturduğu, Şerif'in ise tekli koltukta yalnız oturduğu görüldü. Liderlerin neden bu şekilde oturduğu merak edilirken, Rus basınından zirveye damga vuracak bir iddia geldi.

PUTİN GELMEYİNCE GÖRÜŞMEYE İZİNSİZ KATILMIŞ

Rusya merkezli RT, Pakistan Başbakanı Şerif'in Putin ile görüşmek için 40 dakika beklediğini ancak gelmediğini yazdı. Bunun üzerine Şerif'in Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov arasındaki görüşmeye izinsiz katıldığı iddia edildi.