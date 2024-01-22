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Florida Valisi Ron DeSantis 2024 ABD Başkanlık Seçimi Adaylığından Çekildi

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Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini açıkladı. DeSantis, Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediğini belirtti.

Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini açıkladı. de Santis, "Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık" dedi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, seçime dair flaş bir gelişme yaşandı. Florida Valisi Ron DeSantis aday adaylığından çekildiğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada Trump lehine yarıştan çekilme kararı aldığını kaydeden DeSantis, "Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık" dedi. Trump'ın mevcut ABD Başkanı Joe Biden'dan üstün olduğunu kaydeden DeSantis, "Donald Trump'la Covid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık" ifadelerini kullandı. Daha önce Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirten DeSantis, başarılı olamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle seçmenlerin zamanını ve kaynağını daha fazla harcamak istemediğini de sözlerine ekledi.

Anketlerde geride kalan Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adayların yarıştığı ön seçimleri oyların yüzde 51'ini alarak kazanan Trump, New Hampshire'da yapılacak ön seçim öncesinde gerçekleştirilen son anketlerde de önde çıkmıştı. New Hampshire Üniversitesi anketine göre Trump'ın oyları yüzde 50'yi bulurken, en yakın rakibi Nikki Haley'in ise yüzde 39 oy alacağı öngörülmüştü. Florida Valisi Ron DeSantis'in oy oranı ise yüzde 6'da kalmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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