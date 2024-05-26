Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişme Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulurken bakanlık açıklamasında "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi." ifadeleri yer aldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine 3 PKK/ Ypg'li terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Ateş sonrası Mehmetçik karşılık vererek teröristleri etkisiz hale getirdi.
"TERÖRİSTLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ"
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeyi duyurdu. Teröristlere misliyle karşılık verildiği belirtilen bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."