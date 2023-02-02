Finlandiya ve İsveç, NATO'ya aynı anda katılmaya kararlı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya katılmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya katılmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye'nin İsveç'in adaylığına karşı çıkmasına rağmen Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya katılma kararlılıklarını sürdürdükleri ifade edildi. Finlandiya Başbakanı Marin yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın üyelik sürecini İsveç ile birlikte sürdürmek istediğini ve Türkiye ile sorunların temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius'ta yapılacak bir sonraki NATO zirvesine kadar aşılacağından emin göründüğünü aktardı. Marin, "Bugün net bir mesaj vermemiz çok önemli. Finlandiya ve İsveç birlikte başvurdu ve birlikte katılmamız herkesin çıkarınadır" ifadelerini kullanarak, "İsveç'in sınıftaki sorunlu çocuk olarak tasvir edildiği bu atmosferden, durumdan hoşnut değilim. Durumun böyle olduğunu düşünmüyorum. İsveç ayrıca NATO üyesi olmak için gerekli tüm şartları sağlıyor" dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson ise, ülkesinin geçen yıl İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan NATO üyeliğine dair üçlü muhtıraya uymaya devam ettiğini aktararak, konuyla ilgili Marin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den gelen "çok net mesajları" takdir ettiğini belirtti.

Türkiye, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemin ardından İsveç ve Türkiye arasında tansiyon yükselmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'ten önce Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ifade etmişti. - STOCKHOLM