Finlandiya, Ukrayna'ya Asker Gönderiyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde askeri olarak yer alacağını söyleyerek, Finlandiya'nın Ukrayna'da tam olarak hangi somut rolü üstleneceğinin ise parlamentoda yapılacak görüşmeler sonrası belirleneceğini ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Finlandiya'da yayın yapan YLE radyosuna yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya güvenlik garantisi için asker göndereceklerini söyledi. Savaşın başından beri Ukrayna ordusuna düzenli silah ve eğitim yardımları sağlayarak hem siyasi hem de askeri olarak sürece dahil olduklarını hatırlatan Orpo, Finlandiya'nın Rusya ile komşu olmak gibi özel konumu nedeniyle ülkesinin Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin inşasında hangi somut rolü üstleneceğinin parlamentoda yapılacak ayrıntılı tartışmalarla belirleneceğini ifade etti. "Finlandiyalı askerleri muharebe görevine göndermek küçük bir mesele değildir" diyen Petteri Orpo, sınırlı ölçüde hava veya deniz kuvvetleri katılımı şeklinde Ukrayna'ya yardımda bulunabileceklerini belirtti. - HELSİNKİ