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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna'da Ateşkes İçin Umut Var

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Ukrayna'da Ateşkes İçin Umut Var
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'daki ateşkes çabaları hakkında temkinli bir iyimserlik ifade etti. Stubb, sahada ilerlemelerin kaydedildiğini ve ideal koşullarda ateşkesin bu hafta sonu ilan edilebileceğini belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'da ateşkes çabalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'nin de belirttiği gibi, hem sahada askeri olarak hem de ateşkes ve barış süreci açısından şu an itibarıyla doğru yönde ilerlediğimizi temkinli bir iyimserlikle hissediyorum" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç'in başkenti Oslo'da Ukrayna'da ateşkes sağlanması yönündeki çabalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuzey Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığı toplantının ardından Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile basın toplantısı düzenleyen Stubb, son 24 saat içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 2, ABD Başkanı Donald Trump ile ise 1 kez görüştüğünü ve çatışmaların sahada sürdüğünü belirtti. Stubb, "Zelenskiy'nin de belirttiği gibi, hem sahada askeri olarak hem de ateşkes ve barış süreci açısından şu an itibarıyla doğru yönde ilerlediğimizi temkinli bir iyimserlikle hissediyorum. Şu anda bir takvim veremeyiz ama ideal bir dünyada Ukrayna'da hafta sonu itibarıyla bir ateşkes ilan edilmesi mümkün olurdu" dedi.

"Bazı olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum"

Norveç Başbakanı Stoere ise Ukrayna'da ateşkes sürecine temkinli yaklaşarak, "Her zaman olduğu gibi bu tür ilerlemeleri neyle kıyasladığımıza bağlı. Ancak birkaç hafta öncesine kıyasla bazı olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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