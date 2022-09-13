Finlandiya Başbakanı Marin: 'Türkiye ile sorun yaşamak istemiyoruz'

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye ile sorun yaşamak istemiyoruz.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye ile sorun yaşamak istemiyoruz. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurul Toplantısı'nda milletvekillerine hitap etti. AP Başkanı Roberta Metsola ile basın toplantısı düzenleyen Marin, Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısında bulunurken, Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanmasına karşı birlik içinde olmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, birlik halinde kalmamız gerektiğini gösterdi"

Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulunan Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, Avrupa'nın kuzeyinin ve Baltık bölgesinin güvenliği için çok önemli. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, birlik halinde kalmamız gerektiğini gösterdi. Önemli kararları şimdiden almalıyız, ertelememeliyiz. Finlandiya'nın birlik içinde daha fazla bulunarak, güçlü bir Avrupa oluşumunda rol alacağından eminim" dedi.

"Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umuyoruz"

Gazetecilerin Türkiye ile ilgili sorularını da yanıtlayan Marin, "Spekülasyon yapmak istemiyorum. Tüm NATO üyelerinin geciktirmeden oylama ve kabul süreçlerini yürütmesini umuyoruz. Türkiye ile dile getirdiği ve üzerinde anlaştığımız konular hakkında çalışıyoruz. Türkiye ile sorun yaşamak istemiyoruz. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hükümet bu konuda yetkili değil"

PKK bağlantılı gazetecilerin, teslim edilip edilmeyeceği konusunda ucu açık cevaplar veren Marin, "Bu konuları hükümet olarak konuşmuyoruz. Böyle konularda politikacılar karar vermiyor. Hukuk devleti ilkelerine bağlıyız. İade edilip edilmeyecekleri konusundaki karar yetkili devlet kurumları ve hukuk yetkililerine aittir. Hükümet bu konuda yetkili değildir" dedi. - STRASBOURG