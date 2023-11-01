Filistinli Kadınlar İsrail'e Karşı Sessiz Oturma Eylemi Başlattı

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda 15 günlük sessiz oturma eylemi başlattı. Kadınlar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirdi. Eylem, her gün 12.00-19.00 saatleri arasında devam edecek.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda 15 günlük sessiz oturma eylemi başlattı.

65 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcilerinin de desteğiyle bir araya gelen kadınlar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için Sultanahmet Meydanı'nda toplandı.

Burada oturma eylemi başlatan kadınlara meydanda gezen bazı turistler de İngilizce "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi sözcüsü Hatice Karasakız, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde 26 gündür sürdürdüğü soykırıma "dur" demek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Eminönü Meydanı'nda 20 Ekim'de gerçekleştirdikleri 3 günlük sessiz oturma eylemini hatırlatan Karasakız, İsrail'in şiddeti her geçen gün artan şekilde kadın çocuk demeden katliama ve soykırıma devam etmesi üzerine eylemlerinin ikinci aşamasını Sultanahmet Meydanı'nda başlattıklarını aktardı.

Karasakız, dünyada milyonlarca insanın İsrail'in soykırımına "dur" demek için sokaklarda eylem yaptığını belirterek, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin yöneticilerinin ise sessiz kalıp soykırımın tarafı olduklarını dile getirdi.

"Filistinli kardeşlerimizin dualarına Sultanahmet Meydanından eşlik edeceğiz"

Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için gerekenin yapılmadığını vurgulayan Karasakız, şöyle konuştu:

"Vicdan sahibi sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak, dünya liderlerine, uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, Birleşmiş Milletlere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, Uluslararası Ceza Mahkemesine, İslam İşbirliği Teşkilatına, Arap Birliğine, Dünya Sağlık Örgütüne, siyasi aktörlere ve kamuoyuna bir kez daha işgalci İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı soykırımı durdurması için somut adımlar atılması çağrısında bulunuyoruz. Dünya ile iletişimi kesilen Gazze'de tek iletişim aracı camiler kalmış durumda. Gazze'nin camilerinden dualar yükselirken, bizler de burada nöbette kalacağız ve Filistinli kardeşlerimizin dualarına Sultanahmet Meydanından eşlik edeceğiz."

Hatice Karasakız, Türkiye'deki çeşitli meslek gruplarına da oturma eylemlerine katılma çağrısında bulundu.

Oturma eylemini 65 STK'nin desteklediğini, 34 STK'nin de aktif olarak nöbet tutacağını bildiren Karasakız, "Umudumuz odur ki İsrail katliamlarını bir an önce durdurur ve biz de burada nöbet tutmak yerine Gazze'de insani yaraların sarılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için çalışırız." ifadelerini kullandı.

Sessiz oturma eylemi her gün 12.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.