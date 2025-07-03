Filistinli Hastalar Türkiye'ye Getirildi

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4 Filistinli hasta ve 7 refakatçi, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın operasyonu kapsamında Türkiye'ye getirildi. Gazzeli hastalar, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 4 Filistinli hasta ile 7 refakatçinin uçakla Ankara'ya getirilerek, Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

4 Filistinli hasta ile beraberindeki 7 refakatçi, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın dün gerçekleştirdiği hasta tahliyesi operasyonu kapsamında Türkiye'ye getirilmek üzere Gazze'den çıkarılarak Ürdün-İsrail sınırındaki Allenby Sınır Kapısı'na götürülmüşlerdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sınırda Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği yetkilileri ve Kudüs Başkonsolosu tarafından karşılanan Gazzeliler, Amman'a intikallerinin ardından bugün tarifeli uçuşla İstanbul aktarmalı olarak Ankara'ya ulaştı. Gazzeli hastalar ve refakatçileri, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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