Filistinli gruplar arasında ulusal birlik anlaşması sağlandı

Hamas ve El Fetih'in aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, Pekin'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "Ulusal birliğe ulaşma ve Gazze'deki savaş sonrası geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma" yolunda anlaştı.

Çin'in başkenti Pekin'de Hamas Hareketi ve El Fetih'in de aralarında bulunduğu 14 Filistinli grup, bölünmeyi sona erdirmek amacıyla Pazar gününden bu yana gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "Bölünmenin sona erdirilmesini ve Filistin birliğinin güçlendirilmesini" içeren Pekin Deklarasyonu'na imza attı. Buna göre Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında "Geçici bir ulusal birlik hükümeti kurma" yolunda anlaşmaya vardı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada, "Temel sonuç, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tüm Filistin halkının tek meşru temsilcisi olmasıdır. Gazze'deki savaş sonrası geçici bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Uzlaşma Filistinli grupların iç meselesidir ancak uluslararası toplumun desteği olmadan başarılamaz" ifadelerini kullandı.

Hamas heyetinin temsilcisi Musa Ebu Marzuk ise uzlaşma sürecini tamamlayacak bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Marzuk, "Bugün ulusal birlik için bir anlaşma imzalıyoruz ve bu yolculuğu tamamlamanın yolunun ulusal birlikten geçtiğini ifade ediyoruz" dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Hüsam Badran ise ulusal uzlaşı hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'yı yöneteceğini, savaş sonrası Gazze'de yeniden yapılanma süreciyle ilgileneceğini ve seçimler için uygun zemini hazırlayacağını dile getirdi.

Filistin topraklarındaki durum

Hamas, 2007'den bu yana 17 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi ise El Fetih'in elinde bulunuyor. - PEKİN