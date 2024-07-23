Üye Girişi
Haberler

Filistinli gruplar arasında ulusal birlik anlaşması sağlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve El Fetih'in aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, Pekin'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ulusal birliğe ulaşma ve Gazze'deki savaş sonrası geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma yolunda anlaştı.

Hamas ve El Fetih'in aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, Pekin'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "Ulusal birliğe ulaşma ve Gazze'deki savaş sonrası geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma" yolunda anlaştı.

Çin'in başkenti Pekin'de Hamas Hareketi ve El Fetih'in de aralarında bulunduğu 14 Filistinli grup, bölünmeyi sona erdirmek amacıyla Pazar gününden bu yana gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "Bölünmenin sona erdirilmesini ve Filistin birliğinin güçlendirilmesini" içeren Pekin Deklarasyonu'na imza attı. Buna göre Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında "Geçici bir ulusal birlik hükümeti kurma" yolunda anlaşmaya vardı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada, "Temel sonuç, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tüm Filistin halkının tek meşru temsilcisi olmasıdır. Gazze'deki savaş sonrası geçici bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Uzlaşma Filistinli grupların iç meselesidir ancak uluslararası toplumun desteği olmadan başarılamaz" ifadelerini kullandı.

Hamas heyetinin temsilcisi Musa Ebu Marzuk ise uzlaşma sürecini tamamlayacak bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Marzuk, "Bugün ulusal birlik için bir anlaşma imzalıyoruz ve bu yolculuğu tamamlamanın yolunun ulusal birlikten geçtiğini ifade ediyoruz" dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Hüsam Badran ise ulusal uzlaşı hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'yı yöneteceğini, savaş sonrası Gazze'de yeniden yapılanma süreciyle ilgileneceğini ve seçimler için uygun zemini hazırlayacağını dile getirdi.

Filistin topraklarındaki durum

Hamas, 2007'den bu yana 17 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi ise El Fetih'in elinde bulunuyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Filistin Gazze Pekin Politika Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi!
Canlı Anlatım! İlk yarıda 2 gol var

Canlı Anlatım! İlk yarıda 2 gol var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title