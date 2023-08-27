Filistin ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ele alındı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Suudi Arabistan'ın Filistin Büyükelçisi Nayif bin Bender es-Sudeyri arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.