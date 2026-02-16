Haberler

Filistin: İsrail hükümetinin Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" kararı hukuken geçersiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı tek taraflı arazi kayıt sürecinin hukuken geçersiz olduğunu belirterek, uluslararası toplumu bu duruma karşı kararlı bir şekilde tepki göstermeye çağırdı.

Filistin, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatma kararının hukuken geçersiz olduğunu, Batı Şeria'nın ilhakını hedeflediğini belirterek, uluslararası toplumu İsrail'in uygulamaları karşısında kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazilerin kamu arazisine çevrilmesinin önünü açtığını ve yerleşim ve ilhak suçunu meşrulaştırdığını belirterek kararı kınadı.

Açıklamada, Filistin topraklarına el koymayı, işgali ve hırsızlığı kolaylaştıracak yollar oluşturma ve yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları reddedildi.

Bakanlık, İsrail'in söz konusu adımının "hukuken batıl ve geçersiz" olduğunu, bunun ilhak sürecinin fiili başlangıcını ve Filistin devletinin dayanaklarının zayıflatılmasını teşkil ettiğini vurguladı.

Ayrıca bu adımın uluslararası hukuk düzenine ve uluslararası toplumun iradesine doğrudan bir meydan okuma olduğunu ve uluslararası barış ve güvenliğin temellerinin açık bir ihlali sayıldığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve tüm uluslararası tarafları, bu hızlanan ve yasa dışı tek taraflı uygulamalar karşısında "kararlı bir duruş sergilemeye", işgali caydıracak ve iki devletli çözümü ve uluslararası mutabakatı tehdit eden ilhak ve yerleşim sürecini durduracak acil adımlar atmaya çağırdı.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Politika
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İkisi de mücadeleyi bırakmadı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fener'e transfer
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı