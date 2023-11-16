- Filistin'e destek gecesinde duygusal anlar

Başkan Ahmet Cin gecede ağlayarak konuşmasını yarıda kesti

İSTANBUL - Pendik Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte düzenlediği Filistin Gecesi'nde Gazzeliler için dualar edildi. "Filistin'e bir ses, bir nefes" adlı programda konuşma için kürsüye çıkan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gözyaşlarına hakim olamayarak konuşmasını yarıda kesti.

Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde Filistin Gecesi düzenledi. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen "Filistin'e bir ses, bir nefes" adlı etkinlik Kur'an tilavetiyle başladı, ardından dualar edildi ve Mescidi Aksa'nın Müslümanlar için önemi anlatıldı. Pendikliler ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla önce tekbir getirdi ardından terör devleti İsrail karşıtı sloganlar attı. Programda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuşmasını gözyaşlarına hakim olamayarak yarıda kesti.