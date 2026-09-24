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Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de ABD'nin ikinci kez vize vermeme kararını kınadı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM 81. Genel Kurulu'nda ABD'nin Filistin Yönetimi yetkililerine üst üste ikinci yıl vize vermeme kararını kınadı. Abbas, kararın hukuka aykırı ve cezalandırıcı olduğunu, suçlamaları ve gerekçeleri reddettiklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na yaptığı hitapta, ABD'nin Filistin Yönetimi yetkililerine üst üste ikinci yıl vize vermeme kararını kınayarak, "Bu hukuka aykırı, cezalandırıcı önlemleri reddediyoruz ve bunların dayandırıldığı suçlamaları ve gerekçeleri de reddediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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