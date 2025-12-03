Haberler

Filistin Büyükelçisi Nasri Abu Jaish: "Dünya önünde ateşkes yapıldı, ama İsrail katliamı durdurmadı"

Eskişehir'de düzenlenen hayır panayırının açılışına katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, dünyanın önünde ateşkes yapılmasına rağmen İsrail soykırımının durmadığını söyledi.

Filistin halkına destek olunması amacıyla, Şarhöyük Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir hayır panayırı düzenlendi. Büyükelçi Nasri Abu Jaish, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve il protokolü etkinliğin açılışına katılım sağladı. Programda konuşma yapan Büyükelçi Nasri Abu Jaish, "Son 2 yıldır Filistin çok büyük acı çekmiştir, ama ben eminim ki, Türkiye ve Türk halkı bizim yanımızdaydı. Filistin'de, özellikle Gazze'de halkımız çok direndi ve hala direniyor. Bu, Türk halkının da Filistin halkının yanında olmasından dolayı daha da iyi olmuştur. Türkiye, bütün konularda Filistin'e yardım etmektedir. Hem insani hem ticari hem de politik konularda, Birleşmiş Milletler 'de ve her yerde Filistin'e destek vermiştir. Türkiye'nin bizim yanımızda olması önemlidir" dedi.

Açılışın ardından basın mensuplarına da açıklamada bulunan Büyükelçi Nasri Abu Jaish, dünyanın önünde ateşkes yapıldığını ama İsrail'in hala katliamı durdurmadığını söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 500 şehit olduğunu ifade eden Büyükelçi Nasri Abu Jaish, soykırımın devam ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
