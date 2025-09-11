Haberler

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a veda ziyaretinde bulundu

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a veda ziyaretinde bulundu
TÜRKİYE'deki görev süresinin sonuna yaklaşan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a veda ziyaretinde bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki görev süresinin sonuna yaklaşan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a veda ziyaretinde bulundu. Mustafa, görüşmede, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ithalat, ihracat ve transit ticaret dahil olmak üzere tüm ticari işlemleri durdurduğu anımsatarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımı nedeniyle alınan bu kapsamlı yasak kararının Filistin halkı ve liderliği tarafından büyük takdir ve teşekkürle karşılandığını ifade etti. Filistin ve Filistin halkına sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine teşekkürlerini ileten Mustafa, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere verdiği destekten ötürü Bakan Bolat'a teşekkür etti.

