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Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesinde İran-ABD müzakere sürecini değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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