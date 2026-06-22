Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesinde ABD-İran arasındaki barış müzakerelerini değerlendirdi.
DIŞİLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İran arasında dün İsviçre'de ilk oturumu gerçekleştirilen barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı