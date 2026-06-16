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Dışişleri Bakanı Fidan, Putin'in Danışmanı Levitin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Putin'in Danışmanı Levitin ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Vladimir Putin'in Danışmanı Igor Levitin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Igor Levitin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Igor Levitin ile görüştü. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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