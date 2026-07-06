Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulden görüntü paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı