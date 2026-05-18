Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "Şu anda pratikte tehdit oluşturan bir durum yok ama bunun ileride devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları gerekiyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, şu an pratikte bir tehdit olmadığını ancak kalıcı çözüm için tarafların nükleer müzakereye varması gerektiğini belirtti. İran'ın prensipte uyum sağlamakta sorun yaşamadığını düşündüğünü ifade eden Fidan, müzakereleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "Şu anda pratikte tehdit oluşturan bir durum yok ama bunun ileride devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları gerekiyor. İran tarafının nükleer müzakerelerde gereken şartlara uyum sağlamayı kabul etmekte prensipte bir sorun yaşadığını düşünmüyorum. Yürürlükteki müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı