Metin Feyzioğlu'ndan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: CHP üst yönetimi HDP'ye gönülden bağlı

Eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' programına konuk olarak CHP'li Kaftancıolu ve Sezgin Tankrıkulu dahil CHP'nin üst yönetimi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"CHP ÖZERKLİK VAAT EDİYOR"

Feyzioğlu, CHP'nin yerel yönetimlere özerklik vadettiğini belirterek, "CHP parti programında var bu. Avrupa Konseyi özerklik şartına Türkiye çekinceler koymuştur" dedi.

"TANRIKULU SİHA'LARDAN NEFRET EDİYOR"

Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili yaptığı paylaşımlara da değinen Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız" ifadelerini kullandı. Feyzioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Orada üst yönetimin özel korumasıyla bulunan Sezgin Tanrıkulu'na sorsanız, 'Üniter devletten yana mısın?', 'Eyalet mi, üniter devlet mi?' deseniz. Size illâ cevap vermek zorunda kalırsa, 'Üniter devlet' demez, diyemez. Mesela bu kişiye deseniz siz, 'Şehirler eğitim meselesini kendiler üstlensin mi?' 'Eğitim, milli eğitim mi olsun, yoksa her bölge kendi eğitiminden mi sorumlu olsun, federal devletlerde olduğu gibi...' Bu kişi, maalesef onu orada tutanlar, size diyecekler ki, "Tabii şehirlere verelim, yerinden yönetim ilkesi eğitimi de kapsamalı' diyecekler. 'Polis hizmetleri, belediye başkanlarının emrinde mi olsun yoksa Ankara'ya bağlı mı olsun?' diye sorduğunuzda, bu kişi ve onu orada tutanlar 'Tabii ki bizim hayalimiz şehirlerin polis hizmetini vermesidir' diyecekler.

"CHP ÜST YÖNETİMİ HDP'YE GÖNÜLDEN BAĞLI"

Daha önce, 6'lı masanın kendisinin HDP olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "CHP üst yönetiminin büyük kesiminin HDP'ye gönülden çok bağlı olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KAFTANCIOĞLU'NUN SÖZLERİ AVRUPA'NIN HER YERİNDE SUÇ"

Feyzioğlu ayrıca, Tanrıkulu ve Kaftancıoğu gibi CHP üst yönetiminden birçok kişinin partideki Atatürkçü kesimden rahatsız olduğunu vurguladı. Avrupa'nın her yerinde CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin suç sayılacağını söyleyen Feyzioğlu, "Kaftancıoğlu CHP'de değil HDP'de barınabilir. Sözde soykırımı gider anarsınız, ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı olamazsınız sonra, HDP'de olursunuz." diye konuştu.