FETÖ'ye darbe üstüne darbe: 'Operasyonları memnuniyetle karşılıyoruz'

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Terörle mücadelede kararlılığını her geçen gün daha da güçlü şekilde ortaya koyan devletin, FETÖ yapılanmasına yönelik 32 ilde gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Başkan Gündüz, "Jandarma Genel Komutanlığı öncülüğünde, TEM Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, sözde sorumlularla irtibat halinde bulunan, finans sağlayan, propaganda yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 64 şüphelinin yakalanması, terörle mücadeledeki kararlılığın somut bir göstergesidir. Şüphelilerden 41'inin tutuklanması ve diğerleri hakkında adli süreçlerin devam etmesi, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülen mücadelenin ne kadar ciddi ve disiplinli şekilde sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. FETÖ gibi hain yapılanmaların sadece geçmişte değil, günümüzde de farklı yöntemlerle varlığını sürdürme çabasında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu tür operasyonlar, yalnızca bir güvenlik faaliyeti değil, aynı zamanda devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve demokrasimize sahip çıkma iradesinin açık bir göstergesidir. Özellikle jandarma teşkilatımızın sahadaki etkinliği, istihbarat gücü ve operasyon kabiliyeti, terör örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine karşı ne kadar güçlü bir refleks gösterildiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman jandarmamız, milletimizin güven kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle başta Jandarma Genel Komutanlığımız olmak üzere, operasyonların başarıyla yürütülmesinde görev alan TEM birimlerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz. Terörle mücadelede devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, ülkemizin huzurunu hedef alan her türlü yapılanmaya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine olan inancımızı vurguluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı