FETÖ Üyesi Şırnak Üniversitesi Eski Özel Kalem Müdürü Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada verilen 6 yıl hapis cezası Bölge İstinaf Mahkemesi'nce onanan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü örgüt üyesi Bedirhan Önem, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Güngören'de yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan FETÖ üyesi, aynı zamanda Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i ölümle tehdit etmekle de suçlanıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yeni bir çalışma yürüttü.

Haziran 2022'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem, mahkeme kararından sonra firari olarak izini kaybettirdi. Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan FETÖ üyesinin yakalanması için iz süren TEM Şube, Önem'in Güngören'de bir evde yaşadığını saptadı. Operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adrese yapılan baskında FETÖ hükümlüsü Bedirhan Önem yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında örgüt ile ilgili bilgi ve belge yayınlayan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i ölümle tehdit etmekle de suçlanan Önem, TEM Şubeye götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesine sevk edilen firari FETÖ'cü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydınlık Gazetesi, Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem'in FETÖ üyeliğinin gizlendiğini gündeme getirmişti. Gazete, mahkeme kararıyla sabit olan Bedirhan Önem'in Şırnak Üniversitesinden ilişiğinin kesilmesiyle ilgili dava sürecinde, üniversite tarafından mahkemeye sunulan savunmasını yayınlamıştı. Üniversitenin mahkeme heyetine sunduğu savunması ile ilgili gazete tarafından yayınlanan haberde, Bedirhan Önem'in FETÖ üyeliği ile ilgili tek kelime yer almadığına vurgu yapılmıştı. - İSTANBUL