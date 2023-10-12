FETÖ soruşturmasında tutuklanan iş adamına hapis cezası istendi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı Mustafa Boydak ve diğer 3 sanığa, 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' ve 'suça azmettirme' suçlarından hapis cezası istendi. Boydak'ın talimatıyla bankada bulunan 2 milyon 698 bin TL'nin aykırı şekilde havale edildiği belirlendi.

FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alan iş adamı Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa, 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' ve 'suça azmettirme' suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, iş insanı Mustafa Boydak'ın talimatı ile bankada bulunan 2 milyon 698 bin TL'yi 11 farklı kişinin hesabına Bankacılık Kanunu'na aykırı şekilde havale edildiği belirlendi. Aralarında Mustafa Boydak'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında '5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Mustafa Boydak, S.B., M.B., ve H.M.A. katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatları da katıldı.

Ceza istendi

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklara 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak', ayrıca Mustafa Boydak için de 'suça azmettirme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunma yapmak için süre istemesinden dolayı duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ