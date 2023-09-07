FETÖ/PDY Üyesi Eski Polis Yakalandı
Adana'da FETÖ/PDY üyeliğinden hüküm giymiş olan eski polis memuru Soner Öcal, saklandığı 'gaybubet evi'nde yakalandı. Öcal'ın örgüt faaliyetlerine katıldığı, ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, soruşturma kapsamında 2016'da meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY üyesi polis memuru Soner Öcal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı, ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya sürekli para yatırdığı belirlenen Öcal'ın saklandığı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki 'gaybubet evi'ne baskın yapıldı. Gözaltına alınan Öcal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika