FETÖ'nün eski yöneticisi Mehmet Kamış İstanbul'a getirildi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden ve Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, İstanbul'a getirildi ve adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve düzenlenen operasyonla İzmir'de yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'darbe çağrışımı davası'nın önde gelen sanıkları arasında yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın İzmir'de saklandığını belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptıkları ortak operasyonla şüphelinin kaldığı Çeşme'deki adrese dün operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Kamış, İstanbul'a getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.