FETÖ'den İhraç Edilen Asker Ormanı Kundakladı, İYİ Parti Bağlantısı Ortaya Çıktı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ormanı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan FETÖ'den ihraç edilen askerin, İyi Parti'deki kayıtları ortaya çıktı.

30 yaşındaki Ufuk Aytekin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanlığı'nda seçim çalışmalarına katılan, protokol üyeleriyle görüntüleri ortaya çıkan Ufuk Aytekin hakkındaki detaylı soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

Bursa'da ormanları yakan FETÖ'cü Ufuk Aytekin'in, İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanı ve protokol üyeleriyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı. İlçe Başkanlığı'nda Gençlik Kolları ile toplantılara katılan, seçim süresince de ilçede parti adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Ufuk Aytekin kasten orman yakma suçundan tutuklanmıştı. Şahsın sosyal medya hesabında da İYİ Parti Gençlik Kolları ibaresi dikkat çekmişti.

Şahsın FETÖ-PDY bağlantısı sebebiyle olayın tüm boyutları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülürken, şahsın telefonu da detaylı olarak inceleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kasten Orman Yakma' suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kasten Orman Yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir" demişti. - BURSA