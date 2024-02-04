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Fethiye'de Beton Mikseri Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Genç kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan mikser sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında yaşanan kazada B.B.'nin kontrolündeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e (21) çarptı. Beton mikserinin altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanGütür, müdahalelere rağmen bugün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü B.B. ise Gütür'ün ölümünden önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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