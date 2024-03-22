Üye Girişi
Haberler

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Alim Karaca, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Sanayi Sitesi, Çevreyolu ve Çalıca mevkisindeki esnafını ziyaret eden Karaca, 5 yıldır yaptıklarını ve tekrar seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Karaca, diğer başkan adaylarını birlikte canlı yayına çıkmaya davet etti.

Bazı adayların mahallelerdeki gezilerinde kendisine iftira attığını ileri süren Karaca, "Bazı adayları canlı yayına davet ettim. Şu ana kadar bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Kendileriyle onların üslubuyla muhatap olmadıkça bazılarının ayarı iyice bozuldu. Biz hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz, polemiğe girmeyeceğiz. Buyursunlar, gelsinler, canlı yayında projelerimizi anlatalım. Halkımız karar versin. Bizim boş laflara ayıracak vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Alim Karaca Fethiye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi? MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? EMEKLİ PROMOSYON 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Garanti, İNG, Akbank.... MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde ne oldu? Afrikalı öğrenciler HPV mi bulaştırdı? Son durum ne? KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title