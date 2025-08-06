CHP Manisa'da neler oluyor? Ferdi Zeyrek'in eşiyle ilgili iddialar il başkanını kızdırdı
Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in siyasete atılacağı iddiaları üzerine konuşan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Ahde vefa diye koltuk verilmez, bu koltuk babadan oğula geçmez" diyerek iddiaları net şekilde reddetti.
Manisa'da merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in aktif siyasete atılarak önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilebileceği ya da milletvekilliği için değerlendirileceği iddiaları kent gündemini bir anda hareketlendirdi.
İL BAŞKANI KAPILARI KAPATTI
Kamuoyunun merakla beklediği açıklama ise CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'den geldi. Bir gazetecinin sorusu üzerine konuşan Özalper, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.
"BU GÖREVLER VEFA ÜZERİNDEN ŞEKİLLENMEZ"
Özalper, yaptığı açıklamada "Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'e ahde vefa olarak koltuk verilmesi CHP'de mümkün değil. Bu koltuk babadan oğula geçen bir koltuk değil. Allah korusun bana bir şey olsa, eşim gelip il başkanı, milletvekili mi olacak? Nurcan Hanım siyaset yapmak isterse yapabilir ama bu görevler vefa üzerinden şekillenmez" dedi.