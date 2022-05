En büyük destekçisiydi! 'Pişmanım' diyen Fazıl Say, İmamoğlu'nu yerden yere vurdu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda gazeteci Nagehan Alçı'yla olan fotoğrafına ilişkin eleştirilerini, çektiği video ile paylaştı. Say, İmamoğlu'nun kendisini mağdur durumuna düşürdüğünü ve gözünden çok düştüğünü söyledi.

"DESTEĞİMİ ESİRGEMEDİM"

Say, "Ekrem İmamoğlu'na çok büyük destekler verdim. 2019'daki özellikle ikinci seçimde. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatta kar yağdı İstanbul'da hayat kilitlendi. İngiliz büyükelçisiyle yemeğe çıktı vs. vs. O konuda bile destekçisiydim. En yakınlarımdan bile azar işittim" dedi.

"NEDEN MİTİNG YAPAR DİYE YADIRGADIM"

Piyanist Fazıl Say'ın açıklamalarının devamı şu şekilde: "Çünkü haklı bulmuyorlardı. Son hafta yaşanan olaylar. Hepiniz gibi şaşkınlık içerisindeydim. Birinci sebebi İstanbul Belediye Başkanı henüz cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye biraz yadırgadım olayı. Bunu basın ordusuyla beraber otobüslerde yapmasını yadırgadım. henüz bir aday değil çünkü. Yapma felsefesini yanındaki insanları yadırgadım.

"BENİ MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Bu defa destek vermemeye hatta büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı ve sizlere de Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak bende hesap verme ihtiyacı oluştu. Kusura bakmasın ama mağdur duruma düşürdü beni de. Dolayısıyla toplumdan af diliyorum. Af yanlış bir kelime belki ama pişmanlık hissediyorum. Madem destek verdi pişmanlığımı da söyleyeyim. Nagehan Alçı benim hakkımda açılan bir dava vardı bana militarist dedi onu dedi bunu dedi. İslamafobik dedi.

"GÖZÜMDEN ÇOK DÜŞTÜ"

Vız gelir tırıs gider vs. akıllı olun, şuydu buydu diye topluma ayar vererek konuşmaları da hiç hoş olmadı. Gözümden çok düştüğünü belirtmek istiyorum."