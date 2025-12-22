Haberler

Erbakan: SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması gerekir

Erbakan: SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması gerekir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta düzenlediği basın toplantısında PKK'nın silah bırakmasının yanı sıra YPG/PYD'nin Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda bir referandum yapılmasını önerdi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sadece PKK terör örgütünün silah bırakması değil, YPG/PYD'nin yani ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması, ayrı bir ordu olarak orada bulunmaması gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 16 Kasım'da yapılan kongrelerinin ardından Anadolu Buluşmaları' programını Tokat'tan başlattı. Kara yolu ile kente gelen Erbakan, bir kafede basın toplantısı düzenledi. Anadolu Buluşmaları programını ilk olarak Tokat'tan başlattıklarını söyleyen Erbakan, "Bizim hep söylediğimiz şudur, bu noktadan sonra atılacak adımlar, çıkaracak olan yasalar, yargı paketi bunlar sadece Meclis'in yapacağı işler olmamalı. Bu noktada bir referanduma gidilmelidir. Suça karışmış PKK'lılar affedilsin mi? Siyasete geri dönsünler mi? PKK'nın yönetici kadrosu ne olacak, affedilecek mi? Bununla ilgili millete sorulsun. Millet referandum da görüşünü ifade etsin. Madem millet de bu süreci destekliyor diyorsunuz, herkesin mutabık olduğu noktadayız diyorsunuz, öyleyse bunu tasdik edelim. Bir referandum yapalım. Bir de söylediğim Suriye'deki güçlerin SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonun sağlanması. Bunu Sayın Dışişleri Bakanı da hükümet yetkilileri de ifade ediyorlar. Sadece PKK terör örgütünün silah bırakması değil, YPG/PYD'nin yani ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması, ayrı bir ordu olarak orada bulunmaması gerekir. Bununla birlikte atılacak adımlar, yargı paketleri referandum ile millete sorulmadır" diye konuştu.

Fatih Erbakan basın toplantısının ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
title