Fatih Erbakan: Türkiye, 57 Müslüman ülkenin birleşmesiyle daha güçlü olur

Yeniden Refah Partisi lideri ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye'de 1,5 milyon diplomalı işsizin olduğunu söyleyen Fatih Erbakan köprü, yol ve ulaşım gibi hizmetlerin yanında fakirliğe de çözüm bulunmasını istediklerini belirtti. Erbakan, " Türkiye'de 1 buçuk milyondan fazla diplomalı işsizimiz var. Van'a gidiyoruz seyyar satıcılık yapıyor mühendis gencimiz, Kars'a gidiyoruz çay ocağında garsonluk yapıyor endüstri mühendisi gencimiz, Kastamonu'ya gidiyoruz, Bolu'ya gidiyoruz gençlerimiz markette kasiyer olarak çalışıyor. Birçoğu İktisat Fakültesi okumuş İşletme okumuş gençler bunlar. Bu 1,5 milyon diplomalı işsiz gencin istihdam imkanı, 10 milyonluk işsizler ordumuza iş imkanı için 81 ilimize 681 Refah Projesi'ni sunduk. Evet köprüleri yolları havaalanlarını tünelleri yaptık bunlar çok güzel hizmetler ama fakirliğe yoksulluğa ve işsizliğe mutlaka çare üretmemiz lazım" diye konuştu.

'BU ÜLKELER TÜRKİYE İÇİN MUAZZAM BİR PAZAR KONUMUNDA'

Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği gibi güçlere bel bağlaması yerine Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin birleşmesiyle çok daha güçlü hale geleceğini ifade eden Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği gibi güçlere bel bağlamak yerine Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin birleşmesiyle çok daha güçlü hale geleceğini söyleyen Erbakan, "57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelmesin istiyoruz. Kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu, güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü sayıldığı bir dünyanın kurulması için adımlar atacağız. Müslüman ülkelerle iş birliği yapıp da ne yapacaksın diyenlere söylüyorum. Dünyadaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının çoğunluğu Müslüman ülkelerde. Dünyadaki toplam Uranyumun yüzde 40'ı bu Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki altın, gümüş, krom gibi madenlerin yarısı bu 57 Müslüman ülkenin kontrolünde. Dünyadaki su kaynaklarının yarısından fazlası bu Müslüman ülkelerin ellerinde. Türkiye için Muazzam bir pazar konumunda olan ülkeler bunlar. Biz 57 Müslüman ülke ortak hareket edersek, bu kaynakları bu güzellikleri zulme karşı sömürüye karşı kullanırsak o zaman zalimler karışımızda diz çökmek zorunda kalır. Avrupa Birliği NATO gibi güçlere bel bağlamak yerine kendi gücümüzle biz 57 Müslüman ülke olarak mücadele etmek istiyoruz."

'TÜM MAĞDURİYETLERİNİ MECLİSE TAŞIYACAĞIZ'

Fatih Erbakan, vatandaşların mağduriyetlerini meclise taşıyacaklarını kaydederek, "Seçim döneminde söz verdiğimiz üzere atanamayan öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için Uzman Çavuşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için polislerimizin mesai saatlerinin düzenlenmesi için belediyelerde çalışan işçilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için kamu mühendislerimizin maaşlarının iyileştirilmesi için staj ve çıraklık mağdurlarının, mağduriyetinin giderilmesi için EYT'de 99 yılına takılan adaletsizliğe uğrayan mağdur olan mağdurlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için engellilerimizin dertlerine derman olabilmek için Kuran kursu hocalarımızın derdine derman olabilmek için ve yüz binin üzerinde diploma denklik mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulmak için mecliste elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.