Fatih Erbakan: Mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "TBMM'de AK Parti'yle ittifak sürecinde yapmış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının da takipçisi olacağız." dedi.

Partisinin Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı'na gelen Erbakan, İstanbul'a teşekkür ziyaretleri yaptıklarını, yarın da bu ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

İstanbul'dan 3 milletvekili çıkarttıklarını hatırlatan Erbakan, çok kısa sürede büyük bir gayretle böyle bir sonuç elde ettiklerini vurguladı.

Erbakan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde daha büyük başarı elde etmek için çalışmalara şimdiden başladıklarını kaydetti.

Mağdur kesimlerin sesi olmak için Meclis'te mücadele edeceklerini aktaran Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağdur kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili, önce ahlak ve maneviyat anlayışının hakim olmasıyla ilgili ve Milli Görüş olarak 50 seneden beri söylediğimiz, paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin, yargıda adaletin ülkemizde hakim olması için Meclis'te mücadelemize devam edeceğiz. En gayretli çalışmaları inşallah Meclis'te ortaya koyacağız ve inşallah Milli Görüş ruhuyla milletimizin derdine derman olacağız. Milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız."

Erbakan, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesinde Yeniden Refah Partisi'nin mücadelesinin de payı olduğuna işaret ederek, Meclis'te seslerinin çok daha gür çıkacağını ifade etti.

Fatih Erbakan, "TBMM'de AK Parti'yle ittifak sürecinde yapmış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının da takipçisi olacağız. Ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında burada çok önemli maddeler var. Bu maddelerin mevcut hükümet tarafından uygulanması halinde destek olacağız, teşekkür edeceğiz, tebrik edeceğiz ama bu noktada eksiklik, aksama görürsek muhalefetimizi yapıcı bir şekilde ortaya koyacağız." diye konuştu.