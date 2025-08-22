Fatih Erbakan, Küçükkuyu'da Yeniden Refah Partisi Belde Başkanlığını Açtı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde partililerle bir araya geldi.

Erbakan, partisinin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu belde başkanlığının açılış törenine katıldı.

Burada İl Başkanı Mehmet Salih Yüzbaşı tarafından karşılanan Fatih Erbakan, törende yaptığı konuşmada, ailelerinin Altınoluk'ta yazlıklarının bulunması nedeniyle yaklaşık 40 yıldır Küçükkuyu ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Erbakan, babası Necmettin Erbakan ile uzun yıllar Çanakkale'ye gelip gittiklerini de anlatarak, "Yine Erbakan Hoca'nın dönemindeki bereket ve bolluk dönemini istiyorsak Milli Görüş'e sarılmamız lazım. Milli Görüş'e sarılmamız için Yeniden Refah Partimiz ile buluşmamız lazım." dedi.

Konuşmaların ardından belde başkanlığının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Yeniden Refah Partisi Ayvacık İlçe Başkanı Nuh Aydın, Küçükkuyu Belde Başkanı Abdullah Önen ve diğer ilgililer ile partililer katıldı.