Fatih Erbakan : "İttifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bir kez daha üzerine basa basa ifade etmek isterim ki, biz ittifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik. Biz hiçbir zaman 'Bu memleket için, bu memleketin güzel insanları için doğru olanı ille de biz yapalım' demedik" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partinin aylık olağan il başkanları toplantısı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erbakan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim sonuçlarının değerlendirmesinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün PKK ile ilişkisine ve İsveç'in NATO üyeliğine kadar, Türkiye ve dünya gündemine dair birçok açıklamalarda bulundu.

"(Millet İttifakı) Adayına destek verenler 'İyi ki bizim aday kazanmamış' diyorlar"

14 Mayıs Seçimlerinde İslam Aleminin geleceği için stratejik karar alarak Cumhur İttifakına Katıldıklarını belirten Erbakan, Yeniden Refah'ın seçimlerde anahtar parti haline geldiğini söyledi.

Yeniden Refah'ın Türkiye'yi FETÖ ve PKK'ya teslim etmediğinin altını çizen Erbakan, Millet İttifakının çevresinde karanlık ilişkiler olduğunu dile getirerek, "Bu ittifakın Cumhur Başkanı adayına destek verenlerden bazıları bile 'İyi ki bizim aday kazanmamış' deme noktasına gelmiş bulunmaktadır. Tüm bu gelişmeler, Yeniden Refah Partisi'nin aldığı kararın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Erbakan, Yeniden Refah'ın hakkıyla meclise girdiğini kaydederek, seçimlerde Cumhur İttifakı'yla beraber hareket etmelerinin ne kadar doğru bir karar olduğunu söyledi.

"Hedefimiz, yerel seçimlerde daha da büyük başarı elde etmek"

Yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceklerine işaret eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Şimdi ki hedefimiz, 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde daha da büyük başarı elde etmek ve Milli Görüş'ün o özlenen yerel yönetimler ruhunu, Milli Görüş belediyeciliğini yeniden milletimiz ile buluşturmaktır. Rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı, millete hizmetin ibadet aşkıyla yapıldığı belediyecilik. Efsane hizmetlerin belediyeler borca batırılarak değil, tam tersine bir yandan borçlar kapatılarak yapıldığı belediyecilik. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil, hakka hukuka riayet edilerek yapıldığı belediyecilik."

"2028'de Türkiye'yi yeniden Milli Görüş iktidarıyla buluşturacağız"

1989 ve 1994 yıllarındaki yerel seçimlerde Milli Görüş'ün efsane bir belediyecilik hizmetlerinde bulunduğuna dikkati çeken Erbakan, aynı hizmetleri gelecek sene yapılması planlanan yerel seçimlerin ardından da yapacaklarının altını çizerek, "Yerel yönetimler seçimlerine damgamızı vurmak ve milletimizi Milli Görüş belediyeciliği ile yeniden buluşturmaktır. Böylelikle Yeniden Refah Partimizin ciddi bir yükseliş trendinde olduğunu da tüm Türkiye'ye göstermektir. Sonrasında ise, 2028'deki genel seçimlere doğru emin adımlarla ilerlemek ve 2028'de Türkiye'yi yeniden Milli Görüş iktidarı ile buluşturmaktır" ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakına katılmasını, FETÖ ve PKK ile ilişkisi olduğu iddia edilen Millet İttifakına, Türkiye'yi teslim etmemek için büyük bir hassasiyet göstermelerinden kaynaklandığını kaydetti.

"Masa ittifakı ilişkilerinde, bütün siyasi ahlak prensipleri çiğnendi"

Erbakan, Cumhur İttifakı'yla olan ilişkilerinde hiçbir konu hakkında pazarlık yürütmediklerini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabilmek için Zafer Partisine bazı bakanlıklar teklif ettiği konusuna da değinen Yeniden Refah lideri Erbakan, "Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, bazı bakanlıkların, MİT Müsteşarlığı gibi milli güvenliğimiz açısından son derece kritik bir makamın nasıl 'gizli pazarlıkların' konusu yapıldığı iyice gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Masa ittifakı ilişkilerinde, bütün siyasi ahlak prensiplerin nasıl çiğnendiğini hep birlikte ve ibretle izliyoruz. Biz Yeniden Refah olarak, kimseyle makam, mevki pazarlığı yapmadık. Biz, ortaya koyduğumuz protokolle, milletimiz için, memleketimiz için iyi olan, faydalı olan neyse onların gerçekleşmesini istedik. Partimiz veya şahıslarımız için en küçük bir talebimiz olmadı. Çünkü biz Milli Görüşüz" ifadelerini kullandı.

"İttifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik"

Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten asla çekinmeyeceklerini belirten Erbakan, 'hayra motor, şerre fren' olacaklarını her zaman söylediklerini kaydederek, "Bir kez daha üzerine basa basa ifade etmek isterim ki, biz ittifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik. Biz hiçbir zaman 'Bu memleket için, bu memleketin güzel insanları için doğru olanı ille de biz yapalım' demedik. Daima 'Bu ülke için, bu aziz millet için doğru olan yapılsın da kim yaparsa yapsın' dedik. Bugün de aynı noktadayız" açıklamalarında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakıyla yaptıkları protokole de atıfta bulunan Erbakan, mecliste milletin refahı için her şeyin takipçisi olacaklarını söyledi.

"(Halk) PKK ve FETÖ Yöneticilerinin desteklediği ittifaka teslim etmemek için ülkesine sahip çıktı"

14 Mayıs'taki Milletvekilliği ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, halkın Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlık yıllarına dönmesine izin vermediğine işaret eden Erbakan, "(Halk) bu ülkeyi PKK ve FETÖ Yöneticilerinin desteklediği ittifaka teslim etmemek için ülkesine sahip çıktı. Yaşadığı bütün ekonomik zorluklara ve iktidara yönelik bütün eleştirilerine rağmen, 'Cumhur İttifakı' dedi. Bunu yaparken de, verilen sözlere itibar etti" dedi.

Erbakan, seçimlerin tamamlanmasıyla AK Partinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin manevi ve maddi sıkıntılarıyla mücadele için gerekli adımların atılması gerektiğine işaret eden Erbakan, adalet konusuna halel getirecek konulardan da uzak durulması gerektiğinin altını çizerek, "Uzun zamandır enflasyon canavarının dişleri arasında ezilen vatandaşlarımıza nefes aldırmak. Sadece vatandaştan fedakarlık beklemek yerine, fedakarlıkları adaletli bir şekilde dağıtmak iktidarın görevidir. Bugün maalesef, milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da, bu mağduriyete dikkat çekerek, gerekenin yılbaşında yapılacağını söylemiştir" ifadelerine yer verdi.

"Emeklilerin mağduriyetleri ortadan kaldırılmalı"

Yeniden Refah lideri Erbakan, konuşmasında AK Partiye de çağrıda bulundu. Erbakan çağrısında şunları kaydetti:

"Emeklilerimize tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammı yapılmalıdır. İntibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıkları giderilmeli, mağduriyetler ortadan kaldırılmalıdır. Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için de gerekli adımlar atılmalıdır."

"Kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı"

Erbakan, bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlara yapılan dolaylı zamlarla kapatılamayacağının altını çizdi. Zamların enflasyonu tetikleyebileceğine dikkati çeken Erbakan, dar gelirli vatandaşların refaha ulaşabilmesi için şöyle konuştu:

"Kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda 'israf' mutlaka bitirilmelidir. Tüm kamu kurumlarına denk bütçe zorunluluğu getirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek 'faiz giderleri' azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir."

"Bütçe açığını kapatılması için Yeniden Refah'ın ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketlerinden faydalanılması gerektiğini kaydeden Erbakan, kendilerinin yetkililere uyarı vazifesini yaptıklarına işaret ederek, "Yeniden Refah Partisi olarak biz, milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Bizler sorumlu muhalefet anlayışının gereği olarak tüm bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğine de değinen Yeniden Refah lideri Erbakan bu konudaki duruşlarının belli olduğunu söyledi. İsveç'in teröristleri himayesi altına aldığını ve uluslararası hukuka da aykırı olarak teslim etmediğine dikkati çeken Erbakan, İsveç'in İslam'ı ve Türkiye'yi hedef alan çirkin gösterilere göz yumduğunu belirtti.

Erbakan, İsveç'in Türkiye'den aldığı ikazlara rağmen somut adımlar atmadığını ve rezillikleri teşvik ettiğine işaret etti. Madrid'deki 4'lü zirveyi dile getiren Erbakan, o günlerde, İsveç ve Finlandiya'nın belirttiği taahhütleri yerine getirmezse eğer 'ne olacak' sorusunu sorduklarını hatırlattı.

İsveç'in taahhütleri yerine getirmediğini söyleyen Erbakan, İslam'a saldırılarda İsveç yönetiminin terör örgütlerinin gösterilerinde hamilik yaptığına dikkati çekti. İsveç'in NATO üyeliği karşılığında Türkiye'ye verdiği AB üyelik süreceğine destek verecekleri hususu hakkında konuşan Erbakan, vize zorluklarının esnetileceğine dair vaatlerin bir anlam ifade etmediğini kaydetti.

"Suudi Arabistan ve İran arasındaki normalleşmeyi olumlu buluyoruz"

Erbakan, körfez ülkelerine yapılan ziyaretleri ve anlaşmaları değerli bulduklarını söyledi. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesini değerli bulduklarına işaret eden Erbakan, "Mısır yönetimi ile kurulacak ilişkilerde ülkedeki milyonlarca Müslüman'ın uğradığı baskı ve zulümlere son verilmesi çağrısının güçlü bir şekilde dile getirilmesini bekliyoruz. Bu arada, Suudi Arabistan ve İran arasındaki normalleşme ve resmi ilişkilerin yeniden başlatılması sürecini son derece olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İslam Alemi'nin birlik ve beraberliğine öncülük etmesi, D-8'i canlandıracak adımları atması ve D-60'ın hayata geçirilmesi için çaba göstermesi gerektiğini ifade ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi'ne katılan Türkiye Değişim Partisi (TDP), Adalet Partisi (AP), Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden il ve ilçe başkanlarına rozet taktı.