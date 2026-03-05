Fatih Erbakan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamız Amerikan yönetimine terbiye edilmemiş aygır diyordu. Terbiye edilmemiş bir aygır gibi nereyi bulursa orayı tepmeye çalışıyor. Hak, hukuk, Birleşmiş Milletler, insan hakkı hiçbirini düşündüğü yok. Müslüman halkı İran'da 170 tane ilkokul çağındaki kız çocuğunu bombalarla paramparça ediyor. Dost ve kardeş İran halkına bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Türkiye'nin güçlü olması lazım." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeğinde partililere açıklamalarda bulunan Erbakan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değindi. Erbakan, "Erbakan Hocamız daha 1990 yılında dedi ki 'Bu iş Irak'ta başlayacak. Sıra Suriye'ye gelecek. Sonra sıra İran'a gelecek. Arkadan Allah vermesin sıra Türkiye'ye gelecek' dedi. Yine yıllar öncesinde 'Suriye'de savaş olursa asıl mesele, asıl hedef Türkiye'dir' dedi. 2011'de de vefatından kısa bir süre önce Arap Baharı olayları daha yeni filizlenirken çıktı dedi ki 'Bu olay Arap Baharı falan değildir. Bu olay Siyonizm'in yeni dönemdeki kadro değiştirme operasyonudur' dedi. Bugün geldiğimiz noktada Arap Baharının sonunda Mısır'ı, Libya'yı, Yemen'i, Sudan'ı, Suriye'yi, Irak'ı ve şu anda İran'daki saldırıları gördüğümüz zaman Erbakan Hoca'mızın ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

'DOST VE KARDEŞ İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Fatih Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erbakan Hocamız Amerikan yönetimine 'terbiye edilmemiş aygır' diyordu. Allah ondan razı olsun. Bugün Venezuela'dan sonra sıra İran'a gelmiş. Terbiye edilmemiş bir aygır gibi nereyi bulursa orayı tepmeye çalışıyor. Hak, hukuk, Birleşmiş Milletler, insan hakkı hiçbirini düşündüğü yok. Şimdi İran'da dostumuz, komşumuz Müslüman halkı İran'da 170 tane ilkokul çağındaki kız çocuğunu bombalarla paramparça ediyor. Tahran'da hastaneleri olarak yeni doğan ünitesindeki, hayata gözlerini daha yeni açmış bebekleri öldürüp parçalıyor. Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Bu noktada Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin dirayetli olması lazım. Türkiye'nin milli görüş ruhuyla ayağa kalkması lazım. Milli Görüş zihniyetiyle yönetilmesi lazım. Aynen Erbakan Hocamız. Dediği gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenab-ı Allah'tır diyen bir duruşu sergilemesi lazım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı