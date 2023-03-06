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Fatih Erbakan'dan "Kılıçdaroğlu ittifak çağrısı yaparsa tavrınız ne olur?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında yöneltilen "Kılıçdaroğlu ittifak için çağrı yaparsa tavrınız ne olur?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Erbakan, "Şu anda içinde bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen ittifak sorusuna, "Kendi başımıza gireceğiz, o şekilde gözüküyor" diyerek yanıt verdi.

Erbakan, sunucunun "Kılıçdaroğlu çağrı yaparsa tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt vererek, "CHP'nin politikalarıyla ilgili eleştirilerimiz de ortada. Bu noktada uzlaşı sağlamak çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Siyasette 24 saatin çok uzun olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, tv100'de 'Oğuz Haksever ile Şimdi Konuşalım' programında yaptığı açıklamada "Şu anda içinde bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok.

Mesele milletvekili olmak ve Meclis'e girmekten ziyade prensipler üzerinde uzlaşmaktır. Bugün geldiğimiz aşamada böyle bir ittifakla anlaştığımız yok. Kendi başımıza gireceğiz, o şekilde gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Erbakan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

erman genç :

Tabi Evlat yeterki koltuk versinler sana,, Babana Yıllarca Yasak koyan hükümetini yıkan Hapse atan Sol zihniyet değil zaten,,,!

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