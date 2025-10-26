Fatih Erbakan'dan İsrail'e Tepki: 'İcraatta Yoksunuz'

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gazze soykırımını en yüksek sesle kınadınız. En sert şekilde lanetlediniz, ama gel gör ki, İsrail'e istihbarat desteği sağlayan Kürecik Radar Üssü'nü kapatmadınız. İsrail'in nefes borusu olan, petrol ihtiyacının yüzde 60'nı karşıladığı Bakü-Ceyhan petrol boru hattını kapatmadınız. Demek ki siz, Gazze ile ilgili konuşmada varsınız, edebiyatta varsınız, ama icraatta yoksunuz." dedi.

YPR Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da partisinin il başkanlığı 3'üncü olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Erbakan, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında Türkiye'nin tutumuna değinerek şunları söyledi:

"Gazze soykırımını en yüksek sesle kınadınız. En sert şekilde lanetlediniz, ama gel gör ki, İsrail'e istihbarat desteği sağlayan Kürecik Radar Üssü'nü kapatmadınız. İsrail'in nefes borusu olan petrol ihtiyacının yüzde 60'nı karşıladığı Bakü-Ceyhan petrol boru hattını kapatmadınız. Demek ki siz Gazze ile ilgili konuşmada varsınız, edebiyatta varsınız, ama icraatta yoksunuz. Bütün bu tablo, açıkça bize gösteriyor ki, siz vatandaşa vermeye gelince ortadan kayboluyorsunuz, almaya gelince aslan kesiliyorsunuz. Siz bu milletten alırken varsınız, verirken yoksunuz. İmtiyazlılar için varsınız, mazlumlar için yoksunuz. Ama biz buradayız. Biz hala aynı yerdeyiz. 1969'da çekilen besmelenin bereketiyle aynı istikamette, milli görüş çizgisinde yürümeye devam ediyoruz. Halkın tarafında, hakkın tarafında yürümeye devam ediyoruz."

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA